Концерты и игры. Как столичные парки отметят День народного единства

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Фестиваль, посвященный Дню народного единства, проходит на различных площадках города, в том числе в парках, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Для гостей фестиваля подготовили более 150 концертов, 300 мастер-классов по народным ремеслам, экскурсии и спектакли.
В саду имени Баумана состоятся мастер-классы по созданию алеутских кулонов и кавказских игрушек из лыка. В Парке Горького, Лианозовском парке, в парках "Кузьминки" и "Ходынское поле" пройдут тематические квесты.
В Измайловском парке запланирован концерт рок-группы "Малбик", в "Сокольниках" прозвучат народные инструменты – ложки, бубны, трещотки и свирели. В парке "Фили" выступит группа Orange People, а в Сиреневом саду – кавер-группы Artist и "Легкое поведение".
Вручную отчеканить монеты можно в парке "Красная Пресня". В саду "Эрмитаж" и усадьбе Воронцово все желающие смогут поиграть в дворовые игры: "Петушиные бои", "Моталочку", пятнашки, горелки и другие.
Почти во всех парках организованы тематические зоны, где можно сфотографироваться в национальных костюмах и послушать лекции о традициях и обычаях народов России.
Фестиваль "День народного единства" стартовал в столице 2 ноября. В этом году он охватит 30 адресов по всему городу: в субботу, воскресенье и понедельник гостей ждут на девяти площадках "Московских сезонов", а 4 ноября к праздничной программе присоединился 21 столичный парк.
В связи с праздником 4 ноября парковки в столице бесплатные. На любой улице Москвы можно припарковаться, не беспокоясь по поводу эвакуаторов.
В понедельник тем, кто собирается поехать на машине на северо-запад столицы, стоит обратить внимание на перекрытия улиц. Из-за праздничных мероприятий с 11:00 до 19:00 закроют улицу Маршала Бирюзова – от улицы Народного Ополчения до площади Академика Курчатова, а также улицу Маршала Василевского – от площади Академика Курчатова до Щукинской. Будет недоступен проезд и по улице Перерва.
В выходные в Москве пройдут более 250 спектаклей и перформансов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: