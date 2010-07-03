Концерты и игры. Как столичные парки отметят День народного единства

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Фестиваль, посвященный Дню народного единства, проходит на различных площадках города, в том числе в парках, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для гостей фестиваля подготовили более 150 концертов, 300 мастер-классов по народным ремеслам, экскурсии и спектакли.

В саду имени Баумана состоятся мастер-классы по созданию алеутских кулонов и кавказских игрушек из лыка. В Парке Горького, Лианозовском парке, в парках "Кузьминки" и "Ходынское поле" пройдут тематические квесты.

В Измайловском парке запланирован концерт рок-группы "Малбик", в "Сокольниках" прозвучат народные инструменты – ложки, бубны, трещотки и свирели. В парке "Фили" выступит группа Orange People, а в Сиреневом саду – кавер-группы Artist и "Легкое поведение".

Вручную отчеканить монеты можно в парке "Красная Пресня". В саду "Эрмитаж" и усадьбе Воронцово все желающие смогут поиграть в дворовые игры: "Петушиные бои", "Моталочку", пятнашки, горелки и другие.

Почти во всех парках организованы тематические зоны, где можно сфотографироваться в национальных костюмах и послушать лекции о традициях и обычаях народов России.

Фестиваль "День народного единства" стартовал в столице 2 ноября. В этом году он охватит 30 адресов по всему городу: в субботу, воскресенье и понедельник гостей ждут на девяти площадках "Московских сезонов", а 4 ноября к праздничной программе присоединился 21 столичный парк.

В связи с праздником 4 ноября парковки в столице бесплатные. На любой улице Москвы можно припарковаться, не беспокоясь по поводу эвакуаторов.

В понедельник тем, кто собирается поехать на машине на северо-запад столицы, стоит обратить внимание на перекрытия улиц. Из-за праздничных мероприятий с 11:00 до 19:00 закроют улицу Маршала Бирюзова – от улицы Народного Ополчения до площади Академика Курчатова, а также улицу Маршала Василевского – от площади Академика Курчатова до Щукинской. Будет недоступен проезд и по улице Перерва.