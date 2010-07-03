Фестиваль "День народного единства" стартовал в столице, сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
"В этом году фестиваль охватит 30 адресов по всему городу: в субботу, воскресенье и понедельник гостей ждут на девяти площадках "Московских сезонов", а 4 ноября к праздничной программе присоединится и 21 столичный парк. Участие во всех событиях фестиваля – бесплатное", – указывается в сообщении.
Для гостей приготовили разнообразную программу, в том числе концерты и мастер-классы. Посетители познакомятся с культурой и традициями разных народов России.
На Манежной площади ежедневно будут проходить показы иммерсивного спектакля режиссера Сергея Котюха. Каждый федеральный округ будут представлять артисты в ярких национальных костюмах. Они исполнят песни и танцы, популярные в каждом регионе.
Гости фестиваля смогут главные гастрономические хиты разных регионов, а также научиться их готовить. Всего за три дня пройдут более 50 мастер-классов.
К примеру, на площади Революции и на Ореховом бульваре все желающие научатся печь открытый сибирский пирог с ягодами и варить старомосковскую солянку.
На улице Перерве раскроют рецепт толкуши – салата из лосося и брусники по камчатскому рецепту. На Профсоюзной улице можно научиться варить алтайский суп кочо и сибирский сбитень с медом, пряностями и ягодами.
На бульваре Дмитрия Донского, улице Матвеевской и площади Славы кулинарные акцент будет сделан на выпечке – готовить будут бобышки (липецкие оладьи), осетинские пироги, подмосковные расстегаи с зеленым луком и рисом, перепечи по рецепту из Удмуртии. На Школьной улице можно будет приготовить татарские манты.
Пройдут на фестивальных площадках и творческие мастер-классы – всего порядка 300. На площади Революции юным гостям расскажут о принципах городского планирования и познакомят с достопримечательностями крупных российских городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Сочи и Владивостока. Также они смастерят собственные арт-объекты в виде зданий.
4 ноября парковки в столице будут бесплатными. На любой улице Москвы можно будет совершенно спокойно припарковаться и не беспокоиться по поводу эвакуаторов.
В понедельник тем, кто собирается поехать на машине на северо-запад столицы, стоит обратить внимание на перекрытия улиц. Из-за праздничных мероприятий с 11 до 19:00 часов закроют улицу Маршала Бирюзова – от улицы Народного Ополчения до площади Академика Курчатова и улицу Маршала Василевского – от площади Академика Курчатова до Щукинской. Также не будет проезда по улице Перерва.
В выходные в Москве пройдут более 250 спектаклей и перформансов
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