Дворец госуслуг на ВДНХ возобновит работу 7 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дворец госуслуг "Мои документы", расположенный на ВДНХ, возобновит свою работу 7 октября. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу центров госуслуг.

Учреждение приостанавливало работу в связи с проведением Международной выставки-форума "Россия". Так, после открытия дворец будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. В нем горожане смогут воспользоваться более чем 300 государственными услугами.

"Горожане смогут не только оформить необходимые документы, но и посетить музейно-выставочный комплекс истории государственной службы", – отметили в пресс-службе.

На экспозиции посетители познакомятся с развитием делопроизводства, письменности и письменных принадлежностей. Кроме того, в качестве интерактивной части выставки гости смогут сделать фотографии в историческом костюме госслужащего, а также поработать на пишущих машинках и счетах.

Помимо этого, они смогут изготовить именные сувенирные документы: старинную похвальную грамоту за честную царскую службу, аттестат об окончании императорского лицея, почетную грамоту, ремесленное свидетельство и другие документы.

Между тем в центре госуслуг "Мои документы" на улице Загорьевской района Бирюлево Восточное начался капитальный ремонт. Сейчас специалисты демонтируют старую отделку, а также инженерные системы.

Будет проведено зонирование помещений, а после специалисты приступят к ремонту инженерных систем, отделочным работам, монтажу дверных и оконных блоков. Планируется, что на первом этаже обустроят входную зону с ресепшеном, кофе-аппаратом, терминалами, фотокабиной, пунктом буккроссинга и местом для самообслуживания.

