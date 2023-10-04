Столичные инвесторы возводят инфраструктурные объекты в рамках 13 инвестпроектов

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве сегодня в рамках 13 масштабных инвестиционных проектов возводят промышленные и инфраструктурные проекты общей площадью больше 300 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Благодаря этому (инвестпроектам. – Прим. ред.) в городе появятся производства лекарственных средств, ветеринарных медизделий, лифтового оборудования, а также инженерный центр электроники и другие объекты. Под их размещение город выделил 38,5 гектара земли", – рассказал вице-мэр.

В будущем на предприятиях смогут работать порядка 4,3 тысячи человек. Сейчас они находятся на разных стадиях готовности, например, один из мясоперерабатывающих заводов уже завершает возведение производственных объектов на востоке столицы.

"Благодаря новым объектам предприятие сможет снизить затраты на услуги по логистике и ремонту, а вырученные средства направить на развитие производства и увеличение объемов выпуска продукции. Там будет организовано 20 рабочих мест", – отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что договоры, по которым сейчас реализуются инвестпроекты, были заключены в период с 2017 по 2022 год. Причем два из них были заключены без торгов по льготной арендной ставке один рубль в год.

Так, на одном из участков площадью 0,14 гектара, предоставленном по льготной ставке, разместится производитель автокомпонентов. А на другом, площадь которого составляет 2,6 гектара, – производство мясных и мясорастительных консервов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в селе Красная Пахра в Москве построят производство тяговых батарей для электротранспорта. Для этого город заключил соглашения о сотрудничестве с "Росатомом" и автопроизводителем "КамАЗ".



Сергей Собянин рассказал о развитии масштабных инвестпроектов в Москве