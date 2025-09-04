04 сентября, 11:18Город
Свыше 2,2 млн анализов качества воды провели в Москве с начала года
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Специалисты комплекса городского хозяйства провели свыше 2,2 миллиона исследований качества воды в Москве с начала текущего года. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время состояние столичной воды анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей – всего их 200. Качество воды контролируем на всем пути ее движения – на водоисточнике, станциях водоподготовки и в распределительной сети", – отметил он.
Каждый день город потребляет около 3 миллионов кубометров воды. Всего в Москве проложено почти 13 тысяч километров водопроводных сетей. Подготовка проводится на Северной, Восточной, Западной и Рублевской станциях.
Как отметил Бирюков, приборы на постоянной основе отслеживают изменения показателей состава воды. Данные с них передаются в единую информационную систему, которая помогает специалистам оперативно принимать решение по изменению технологических режимов очистки.
"Проводимые исследования подтверждают соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем нормативам", – добавил он.
Ранее специалисты Мосводоканала начали использовать новую телеинспекционную систему, позволяющую исследовать труднодоступные канализационные коллекторы и водопроводные трубы средних и больших диаметров.
Она способна работать с трубами диаметром до 6 метров, что дает возможность исследовать подводные элементы более крупных сооружений. Благодаря дистанционному модулю специалисты могут инспектировать участки длиной до километра, что вдвое превышает возможности предыдущих моделей (до 500 метров).
