Свыше 2,2 млн анализов качества воды провели в Москве с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты комплекса городского хозяйства провели свыше 2,2 миллиона исследований качества воды в Москве с начала текущего года. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время состояние столичной воды анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей – всего их 200. Качество воды контролируем на всем пути ее движения – на водоисточнике, станциях водоподготовки и в распределительной сети", – отметил он.

Каждый день город потребляет около 3 миллионов кубометров воды. Всего в Москве проложено почти 13 тысяч километров водопроводных сетей. Подготовка проводится на Северной, Восточной, Западной и Рублевской станциях.

Как отметил Бирюков, приборы на постоянной основе отслеживают изменения показателей состава воды. Данные с них передаются в единую информационную систему, которая помогает специалистам оперативно принимать решение по изменению технологических режимов очистки.

"Проводимые исследования подтверждают соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем нормативам", – добавил он.

Ранее специалисты Мосводоканала начали использовать новую телеинспекционную систему, позволяющую исследовать труднодоступные канализационные коллекторы и водопроводные трубы средних и больших диаметров.

Она способна работать с трубами диаметром до 6 метров, что дает возможность исследовать подводные элементы более крупных сооружений. Благодаря дистанционному модулю специалисты могут инспектировать участки длиной до километра, что вдвое превышает возможности предыдущих моделей (до 500 метров).

