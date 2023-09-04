Москвичей пригласили на осенний велофестиваль

Фото: vk.com/mosvelofest

Московский осенний велофестиваль пройдет у Северного речного вокзала 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Мосэкомониторинга.

"Мероприятие направлено на поддержку развития велосипедной культуры и продвижение активного образа жизни", – говорится в сообщении.

Отмечается, что фестиваль пройдет в следующую субботу с 10:00 до 22:00. В рамках него на территории речного вокзала оборудуют развлекательные площадки и интерактивные площадки. Также запланированы водное шоу и выступления известных музыкантов.

Ранее стало известно, что 9 сентября в столичном саду "Эрмитаж" пройдет 10-й фестиваль "Театральный марш". В рамках него для горожан выступят артисты девяти московских театров.



Осенний велофестиваль пройдет у Северного речного вокзала 16 сентября