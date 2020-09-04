Несколько улиц временно перекроют в центре столицы 5 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несколько улиц в центре Москвы перекроют для проведения международных любительских велосипедных соревнований "Московская ночная велогонка". Мероприятие запланировано на вечер субботы, 5 сентября, как сообщается на портале мэра и правительства.

В период с 18:40 по 23:30 закрыты будут Фрунзенская, Пречистенская набережные, Кремлевская и Москворецкая набережные, а также улицы Остоженка и Соймоновский и Новокрымский проезды.

С 19:20 до 23:10 перекроют Устьинскую, Серебряническую, Полуярославскую, Костомаровскую, Сыромятническую набережные, набережную Академика Туполева и Лефортовскую набережную, а также Головинскую, Красноказарменную, Золоторожскую, Андроньевскую, Николоямскую, Берниковскую, Подгорскую, Котельническую и Краснохолмскую набережные. Также ограничения введут на Госпитальной улице.

Новодевичья, Саввинская набережные и улица Лужники будут перекрыты с 18:40 до 23:59. Ростовская, Смоленская, Пресненская и Краснопресненская набережные закроются на 40 минут позже – с 19:20.

Еще одно ограничение затронет Лужнецкую набережную на участке от улицы Лужники до Фрунзенской набережной. С 6:00 субботы, 5 сентября, до 00:30 воскресенья, 6 сентября, проезд будет закрыт.

На всех указанных участках также временно ликвидировано парковочное пространство.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за открытия автодороги Марьино – Саларьево изменятся несколько автобусных маршрутов. По-новому будет следовать общественный транспорт под номерами № 420, 876 и 879.

