В Москве среднее число новых случаев COVID-19 за неделю на 3% меньше, чем 3 недели назад

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Среднее число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве за неделю на 3% меньше, чем 3 недели назад. Среднесуточный темп прироста новых случаев за 10 дней составляет 0,25%, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
За сутки в городе подтверждено 692 новых случая COVID-19. 49,6% среди заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% – от 46 до 65 лет, 12,1% – от 66 до 79 лет, еще 5,9% – старше 80 лет. 1,9% составляют дети.
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.
За сутки в Москве выздоровели еще 1 196 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 219 095.
Всего в России зарегистрировано 1 015 105 случаев коронавирусной инфекции. По данным Минздрава, порядка 7,6% новых случаев коронавируса приходится на детей. У новорожденных крайне редко выявляют COVID-19, а заболевание внутриутробно пока не доказано.
Заммэра Москвы по вопросам экономики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявлял, что на борьбу с коронавирусом в столице было потрачено порядка 300 миллиардов рублей.
Минздрав назвал приоритетные группы для вакцинации от коронавируса
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