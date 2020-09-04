В Перове построят дом на 210 квартир по программе реновации

11:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столичном районе Перово построят жилой дом на 210 квартир по программе реновации. Москомэкспертиза согласовала необходимую проектную документацию, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Это двухсекционный дом с подземной одноуровневой автостоянкой. В новостройке 38 однокомнатных квартир, 134 – двухкомнатных и 38 – трехкомнатных. Предусмотрены квартиры с расширенными проемами и специальной сантехникой для маломобильных жильцов.
На первых этажах расположатся помещения общественного назначения. Дом оснастят пятью лифтами разной грузоподъемности: двумя в первой секции и тремя — во второй.
Жилую часть оборудуют системой охраны входов, тревожной и телевизионной охранной сигнализациями. Проверять въезд и выезд машин со стоянки будут из КПП на первом этаже.
На придомовой территории высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, сделают детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха.
Многоквартирный жилой дом построят по программе реновации в районе Зюзино. Здание возведут по адресу: Севастопольский проспект, владение 79.
Фасады оформят в оранжево-белой гамме, в качестве основного отделочного материала будет использоваться клинкерный кирпич. На стенах установят карнизы из металлического перфорированного листа для кондиционеров.
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