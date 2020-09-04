В Перове построят дом на 210 квартир по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном районе Перово построят жилой дом на 210 квартир по программе реновации. Москомэкспертиза согласовала необходимую проектную документацию, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Это двухсекционный дом с подземной одноуровневой автостоянкой. В новостройке 38 однокомнатных квартир, 134 – двухкомнатных и 38 – трехкомнатных. Предусмотрены квартиры с расширенными проемами и специальной сантехникой для маломобильных жильцов.

На первых этажах расположатся помещения общественного назначения. Дом оснастят пятью лифтами разной грузоподъемности: двумя в первой секции и тремя — во второй.

Жилую часть оборудуют системой охраны входов, тревожной и телевизионной охранной сигнализациями. Проверять въезд и выезд машин со стоянки будут из КПП на первом этаже.

На придомовой территории высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, сделают детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха.

Многоквартирный жилой дом построят по программе реновации в районе Зюзино. Здание возведут по адресу: Севастопольский проспект, владение 79.

Фасады оформят в оранжево-белой гамме, в качестве основного отделочного материала будет использоваться клинкерный кирпич. На стенах установят карнизы из металлического перфорированного листа для кондиционеров.