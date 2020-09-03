Дом с оранжево-белыми фасадами построят в Зюзине по программе реновации

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Многоквартирный жилой дом построят по программе реновации в районе Зюзино, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Здание площадью около 13 тысяч квадратных метров возведут по адресу Севастопольский проспект, владение 79. Фасады оформят в оранжево-белой гамме, в качестве основного отделочного материала будет использоваться клинкерный кирпич.
По словам главного архитектора города Сергея Кузнецова, на стенах дома установят карнизы из металлического перфорированного листа для кондиционеров. Стены оклеят флизелиновыми обоями белого цвета, на полу уложат ламинат. Готовая улучшенная отделка квартир будет полностью соответствовать стандартам реновации.
На первом этаже дома оборудуют пространства для колясок, комнату для консьержа, помещение для хранения велосипедов и зону с почтовыми ящиками. На придомовой территории расположатся спортивные и детские площадки.
Ранее сообщалось, что более 106 тысяч человек воспользовались сервисом "Переезд по программе реновации". При этом 75,5 тысячи москвичей просмотрели инструкцию в 2020 году.
С помощью сервиса можно узнать, какие документы нужны для расселения и что необходимо сделать для докупки жилплощади. Кроме того, онлайн-помощник при необходимости предоставит информацию о порядке действий после получения ключей от новой квартиры.
Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.
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