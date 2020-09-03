Свыше 106 тыс человек воспользовались сервисом "Переезд по программе реновации"

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Более 106 тысяч человек воспользовались сервисом "Переезд по программе реновации". При этом 75,5 тысячи москвичей просмотрели инструкцию в 2020 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя столичного департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, правительство Москвы постоянно работает над созданием услуг и сервисов, помогающих горожанам в различных вопросах.

"Создаются и качественно новые сервисы, которые могут проконсультировать жителя и подсказать ему путь решения задачи. Онлайн-инструкция "Переезд по программе реновации" стала первым таким сервисом", – пояснил Лысенко.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин подчеркнул, что онлайн-помощник помогает москвичам, чьи дома вошли в программу реновации. В частности, с помощью сервиса можно узнать, какие документы нужны для переселения и что необходимо сделать для докупки жилплощади. Кроме того, онлайн-помощник при необходимости предоставит информацию о порядке действий после получения ключей от новой квартиры.

"Получить пошаговый план для всех этапов переезда можно без авторизации на портале mos.ru. Для удобства пользователей страница сервиса дополнена ссылками на городские онлайн-услуги, которые могут понадобиться на определенных этапах", – отметил Левкин.

Информационный сервис для желающих переехать в новостройку по программе реновации появился на портале мэра и правительства Москвы в ноябре 2019 года. Он расположился в каталоге услуг на сайте мэра и правительства Москвы в разделе "Жилье, ЖКУ, двор".

В феврале 2020 года онлайн-инструкцию "Переезд по программе реновации" признали популярным российским сервисом на рынке недвижимости. Она вошла в топ-10 сервисов, с помощью которых можно получать госуслуги вне специализированных офисов.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что программа реновации будет выполнена в столице в полном объеме. Он отметил, что в настоящее время настало время фазы, которая дает ощущение гарантии, что этот проект будет реализован.