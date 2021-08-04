Дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в Головинском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Головинском районе столицы ввели в эксплуатацию дом, построенный по программе реновации. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

Уточняется, что двухсекционный дом на 165 квартир возвели по индивидуальному проекту по адресу Смольная улица, 21а.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что на сегодняшний день в городе проектируется и строится 305 домов в рамках программы реновации. Общая площадь новостроек составляет 5,3 миллиона квадратных метров.

