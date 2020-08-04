Москвичей приглашают принять участие в научных викторинах

18:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Городской методический центр подготовил интерактивные научные викторины для московских школьников, педагогов и родителей, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
В интеллектуальной игре "Математика, техника и материалы" участники попробуют найти самый тяжелый груз при минимальном количестве взвешиваний, определят величину просадки морского пассажирского лайнера, попробуют выяснить, какая геометрическая фигура согласно законам физики самая устойчивая.
На викторине "Медицинская генетика" они узнают, какие заболевания зависят от генетической предрасположенности и условий окружающей среды.
Раздел "Нанотехнологии" поможет ближе познакомиться с данным направлением науки.
А интеллектуальная игра "Современные биотехнологии" посвящена клонированию, развитию генной инженерии и перспективам использования микробного белка.
Ранее сообщалось, что порядка 3 тысяч школьников приняли участие в программе "Московские каникулы онлайн". Для них подготовили вебинары, мастер-классы и тематические викторины по предметам школьной программы.
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