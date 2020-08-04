Москвичи оценили программу "Чистое небо"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи в рамках проекта "Активный гражданин" оценили программу "Чистое небо", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Большинство москвичей (71,2%) считают, что вместе с программой в городе произошли положительные изменения. Еще 10,3% горожан в целом довольны изменениями, но считают, что и раньше было неплохо.

Около 6,5% участников опроса не смогли вспомнить, как было до программы. И лишь 2,2% москвичей поставили отрицательную оценку программе. По их мнению, в городе не произошло существенных изменений.

Проект "Чистое небо" начал функционировать в 2015 году одновременно с масштабной программой по благоустройству города "Моя улица". Благодаря программе специалистам удалось освободить от нависающих кабелей многие улицы в центре столицы, в том числе в районе Садового и Бульварного кольца.

Ранее сообщалось, что в районе улицы Александры Монаховой возобновились работы по благоустройству территорий. Протяженность облагораживаемой территории составит 1,1 километра, а площадь – 3,35 гектара. Работы пройдут на участке, который соединяет улицы Александры Монаховой и Академика Семенова и огибает жилой комплекс. План работ составлялся с учетом пожеланий местных жителей.

Для безопасности жителей на месте работ обустроены стройплощадка и стройгородок. Опасные зоны перекрыты ограждениями с сигнальными огнями. Всего в работе задействованы порядка 20 человек, используются три самосвала, один трактор и один компактный трактор.

