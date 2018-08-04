Москвичей предупредили о надвигающейся грозе и сильном ветре

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Гроза и порывы ветра до 15 м/с настигнут Москву днем 5 августа. Об этом заявили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
"Росгидромет на территории Москвы обещает температуру воздуха в ночь с 4 на 5 августа от 17 до 19 градусов тепла, без осадков", – отметили в МЧС.
В воскресенье днем столбик термометра в городе поднимется до плюс 29 градусов. Ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Порывы западного ветра в Москве составят от 5 да 10 м/с, а при грозе увеличатся до 15 м/с.
Помимо этого, в ведомстве подчеркнули, что опасных погодных явлений в Москве 5 августа не ожидается.
Ранее сообщалось, что на 5 августа в Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за грозы, которая может спровоцировать пожары.
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