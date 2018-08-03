Ветер перемен. Синоптики – о смене жары на дожди и ураганы

3 августа, 16:07
МЧС предупредило о вероятных шквалах и ураганах в регионах России в ближайший месяц. Наибольшая вероятность появления шквалов и ураганов прогнозируется в Хабаровском, Камчатском и Приморском краях, а также в Амурской, Сахалинской области и Еврейской АО. Кроме того, аналогичная опасность может ожидать Москву, Забайкальский и Красноярский края, Омскую и Томскую области, Самарскую, Ульяновскую, Пензенскую, Оренбургскую и Нижегородскую области, сообщает RT.
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Портал Москва 24 выяснил у синоптиков, ожидать ли резкой смены погоды в ближайшее время.
Дежурный синоптик центра погоды "Фобос" Александр Синенков отметил, что максимальный срок, на который центр разрабатывает прогнозы, составляет до 5 суток. Прогнозировать на месяц, по мнению эксперта, не представляется возможным.
"Прогнозы делятся на три группы. Краткосрочные - до двух суток, среднесрочные - от 2 до 5 и долгосрочные - больше, чем на 5 суток. Долгосрочные прогнозы - это совершенно другие методы прогнозирования погодных условий, там применяются статистические методы", - рассказал Синенков.
Он отметил, что в ближайшие дни говорить об ураганах не приходится. "Мы ожидаем кучево-дождевые облака, грозы. Ранее не наблюдавшихся перемен погодных условий мы не ожидаем", - пояснил эксперт.
"Утро": какая погода будет в Москве в выходные
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что для лета "характерны комплексы неблагоприятной погоды, связанные с конвекцией, с развитием мощных вертикальных кучево-дождевых облаков". "Так проявляется неустойчивость термодинамической атмосферы. В итоге она разрешается выпадением ливневых дождей за короткий промежуток времени. Также это все сопровождается грозами, местами градом и шквалистым усилением ветра", - объяснила Макарова.
Она отметила, что такие погодные явление отмечаются чаще всего на юге - Северный Кавказ, Крым, Черноморское побережье. "Бывают также и в средней полосе, на севере немного меньше", - рассказала Макарова.
По словам эксперта, на смену жаркой погоде приходят "активные погодные системы - циклоны, атмосферные фронты".
Как спастись от жары
"Эти объекты прогнозируются краткосрочными прогнозами погоды. Когда говорят о месяце, то это характеристика месяца климатическая, т.е. напоминание о том, что пока стоит жара, она будет уходить, и обязательно появятся эти явления. Даже если не очень жаркая погода, они все равно будут - это наш климат, это бывает практически каждое лето", - пояснила Макарова.
Прежде всего, по словам эксперта, необходимо ориентироваться на краткосрочные прогнозы и карты метеопредупреждений.
"Там прогнозы имеют дело с небольшими сроками, до 36 часов - прогноз на сегодня и на завтра, когда уже ясно, когда и где пройдет этот холодный фронт", - сказала Макарова. Также нужно использовать информацию радиолокаторов, которые помогут следить за передвижением этих явлений.
"Это очень краткоживущее явление, и прогнозировать их так определенно на месяц - это просто невозможно. Поэтому можно говорить только в климатическом плане, а так нужно быть быть в курсе краткосрочных прогнозов погоды", - заключила эксперт.
Евгения Маркова
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