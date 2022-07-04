Замдиректора Института Генплана перечислил трудности при проектировании ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Основной трудностью при присоединении ТиНАО стало превращение природных и сельских территорий в городские, заявил заместитель директора городского Института Генплана Александр Колонтай.

"Основной сложностью при создании концепции Большой Москвы стало то, что 80% присоединенных территорий – это природа, сельское хозяйство, дачные поселки, плюс территория ограничения использования в зоне влияния аэропорта "Внуково", охранные территории вдоль бассейнов рек", – рассказал он в беседе с "Мослентой".

Кроме того, проектировщики столкнулись с трудностями в разработке концепции агломерации, так как ее создание невозможно без инструмента управления. Команды-разработчики концепции использовали свой опыт и фантазию.

Ранее Сергей Собянин поздравил жителей Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы с 10-летним юбилеем присоединения к столице.

Территории между Киевским и Варшавским шоссе вошли в состав Москвы 1 июля 2012 года. По словам мэра, расширение города стало одним из самых сложных решений, которые ему пришлось принимать, однако сегодня Москву уже невозможно представить без данных участков.

