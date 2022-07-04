Теплоснабжающие организации Москвы перешли на подачу заявок онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице ресурсоснабжающие организации в сфере теплоснабжения полностью перешли на подачу заявок онлайн. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента экономической политики и развития.
"Этой весной в рамках работы по цифровизации тарифного регулирования нами был внедрен электронный формат взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями в сфере теплоснабжения. Теперь процесс подачи тарифных заявок полностью автоматизирован, что существенно экономит время компаний", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Кирилла Пуртова.
Оформление заявки доступно в личном кабинете на портале tarif.mos.ru. Пользователи могут размещать и ставить электронную подпись на все обосновывающие материалы к основному обращению.
"Электронная заявка важна и для потребителей, которые смогут изучить, как сформированы тарифы их ресурсоснабжающей организации и на что будут потрачены их средства", – подчеркнул Пуртов.
Также для удобства пользователей департамент провел серию вебинаров о процессе подачи заявки онлайн.
Ранее сообщалось, что Росреестр и центры "Мои документы" Москвы полностью перешли на электронный документооборот. Теперь представители госуслуг будут выполнять перевод всех предоставляемых заявителями бумаг в электронный вид, заверяя их усиленной электронной подписью, затем сканы документов будут направлены в Росреестр по защищенным каналам. При этом гражданин же получит готовый пакет документов, в том числе само заявление и бумажную выписку из Единого государственного реестра недвижимости.
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