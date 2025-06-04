Пять нежилых помещений выставлены на торги на Алтуфьевском шоссе в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пять нежилых помещений выставлены на торги в новых домах, расположенных на Алтуфьевском шоссе в Москве. Все они имеют свободное назначение, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Покупка помещений для бизнеса в домах имеет множество преимуществ, отметил глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. По его словам, в таких объектах проведены коммуникации и имеется отдельный вход со стороны улицы.

Пять выставленных на торги помещений имеют площадь от 62,4 до 174,9 квадратного метра, подчеркнул Пуртов. Четыре объекта расположены по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 53, корпус 1, еще одно неподалеку – в доме 53, корпусе 2. Все помещения подключены к электричеству, водоснабжению и канализации.

Прием заявок на участие в аукционах продлится до 16 июня, сами торги состоятся 25 июня на электронной площадке "Росэлторг".

С 2011 года малый и средний бизнес выкупил по преимущественному праву порядка 6,7 тысячи объектов недвижимости за пределами центра Москвы. Общая площадь объектов превысила 1,3 миллиона "квадратов".

В первом квартале этого года такой возможностью воспользовались почти 200 предпринимателей. Они приобрели более 26,5 тысячи "квадратов" недвижимости, что почти вдвое больше, чем за такой же период прошлого года.