Левкин: в СВАО по программе реновации проектируют и строят более 740 тыс кв метров жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Свыше 740 тысяч квадратных метров жилья строят или проектируют в настоящее время по программе реновации на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"Работы ведутся в 16 районах СВАО, больше всего таких объектов находится в Бабушкинском и Лосиноостровском районах", – рассказал глава ведомства Сергей Левкин.

Отмечается, что строятся в настоящее время 28 домов. Их общая площадь оценивается более чем в 420 тысяч "квадратов". Проектируется между тем 21 новостройка. В новые дома смогут переехать свыше 25 тысяч горожан.

Левкин добавил, что все дома возводятся по высоким стандартам реновации. Подъезды проектируют просторными и светлыми, а в квартирах выполняют улучшенную отделку. Кроме того, прилегающие к новостройкам территории благоустраивают. Рядом с домами появляются зоны отдыха, детские и спортивные площадки.

На сегодняшний день в СВАО уже полностью расселены 39 старых домов. Жители еще 20 домов только переезжают в новые квартиры. Всего с начала программы реновации в округе новое жилье получили около 8,4 тысячи горожан.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве в программу реновации включили еще 12 адресов. Новые стартовые площадки находятся в девяти районах города. В дома, которые там возведут, переедут 6,7 тысячи жителей 37 старых домов.



Собянин рассказал, что в программу реновации включили 12 новых адресов