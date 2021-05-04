Фасад исторического здания в Хамовниках капитально отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В 2021 году Фонд капитального ремонта многоквартирных домов столицы запланировал ремонт фасада исторического здания, которое располагается по адресу улица Остоженка, дом 42/2. Это один из самых старых особняков Москвы, построенный архитектором Николаем Струковым в 1842 году, сообщает портал мэра и правительства города.

Отмечается, что в таких домах специалисты дарят вторую жизни фасадам и фундаменту, а также подвалам и крыше, меняют инженерные коммуникации и проводят комплексный капитальный ремонт подъезда.

Планировка квартир в здании типична для начала ХХ века – продольный коридор, по обе стороны которого находились комнаты. Самой богатой была квартира в угловой части на втором этаже, о чем свидетельствует сохранившийся лепной декор потолков, паркет, а также искусно выполненные двери.

Дом внешне похож на особняк в стиле ампир, который располагается рядом. В 1892 году между этими зданиями на уровне второго этажа возвели каменную арку, под которой находился проезд во внутренний двор.

Известно, что после получения уведомления о капитальном ремонте собственники должны провести общее собрание для определения сроков и состава работ.

По результатам проведения конкурентных процедур определяется подрядная организация из числа лицензированных Минкультуры РФ, которая должна выполнить работы в рамках капремонта.

Как отметили в пресс-службе Фонда капитального ремонта, в программе более 350 домов-памятников.

"Их ремонт накладывает особые обязательства, в том числе работу в соответствии с Федеральным законом № 73 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", – рассказали там.

Ранее сообщалось, что фасад исторического здания на Чистопрудном бульваре капитально отремонтируют. Двухэтажное здание было построено в 1917 году.