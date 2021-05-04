Фасад исторического здания в Хамовниках капитально отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В 2021 году Фонд капитального ремонта многоквартирных домов столицы запланировал ремонт фасада исторического здания, которое располагается по адресу улица Остоженка, дом 42/2. Это один из самых старых особняков Москвы, построенный архитектором Николаем Струковым в 1842 году, сообщает портал мэра и правительства города.
Отмечается, что в таких домах специалисты дарят вторую жизни фасадам и фундаменту, а также подвалам и крыше, меняют инженерные коммуникации и проводят комплексный капитальный ремонт подъезда.
Планировка квартир в здании типична для начала ХХ века – продольный коридор, по обе стороны которого находились комнаты. Самой богатой была квартира в угловой части на втором этаже, о чем свидетельствует сохранившийся лепной декор потолков, паркет, а также искусно выполненные двери.
Дом внешне похож на особняк в стиле ампир, который располагается рядом. В 1892 году между этими зданиями на уровне второго этажа возвели каменную арку, под которой находился проезд во внутренний двор.
Известно, что после получения уведомления о капитальном ремонте собственники должны провести общее собрание для определения сроков и состава работ.
По результатам проведения конкурентных процедур определяется подрядная организация из числа лицензированных Минкультуры РФ, которая должна выполнить работы в рамках капремонта.
Как отметили в пресс-службе Фонда капитального ремонта, в программе более 350 домов-памятников.
"Их ремонт накладывает особые обязательства, в том числе работу в соответствии с Федеральным законом № 73 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", – рассказали там.
Ранее сообщалось, что фасад исторического здания на Чистопрудном бульваре капитально отремонтируют. Двухэтажное здание было построено в 1917 году.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: