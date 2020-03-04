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04 марта, 22:02

Шедевры итальянской живописи XIV-XVII веков впервые представили в Москве

город культура выставки

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Выставка "Неизвестный Ренессанс: шедевры живописи XIV-XVII веков из частных собраний" впервые открылась в культурно-выставочном пространстве "Центре искусств. Москва". Об этом сообщает Агентство "Москва".

Куратор выставочного проекта Андриан Мельников рассказал, что посетители выставки увидят уникальные работы Джованни Беллини, Ло Скеджа, Якопо дель Казентино, Никколо ди Томмазо и других редких живописцев и учеников великих мастеров.

"Все произведения выставки в Москве показаны впервые. Проект направлен на поддержание международных культурных связей и популяризацию итальянского искусства в России", – подчеркнул Мельников.

В Москве в конце января открылась выставка работ знаменитого живописца "Сальвадор Дали. Магическое искусство". Она уже побила рекорд по посещаемости выставок Фриды Кало и Валентина Серова.

К концу первого дня работы экспозиции было продано 35 тысяч онлайн-билетов. А за месяц работы экспозицию посетило порядка 300 тысяч человек. На ней представлено свыше 180 произведений мастера.

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