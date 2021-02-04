Городские службы проводят противогололедную обработку дорог в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городские службы приступили к противогололедной обработке дорог в столице. Об этом сообщается на официальной странице комплекса городского хозяйства Москвы в Facebook.

"По прогнозам синоптиков, снегопад в столице продолжится до утра пятницы, прирост свежевыпавшего снега составит 4–6 сантиметров, местами возможна гололедица. Городские службы проводят сплошную противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворовых территорий", – говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что при обильных осадках коммунальная техника приступит к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров, а также проведет повторную противогололедную обработку.

Москвичей попросили во время непогоды не укрываться под деревьями, а автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию. Водителей также попросили с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не создавать помех при работе уборочной техники.

При этом ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что из-за снегопада к утру пятницы сугробы в столице вырастут до 36 сантиметров. По его словам, за сутки в городе выпадет около 10 миллиметров осадков, что составляет треть от месячной нормы.

В связи с непогодой в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 12:00 6 февраля.

