Почти 150 археологических находок передаст музеям Мосгорнаследие

Фото: портал мэра и правительства Москвы

После реставрации в музеи попадут почти 150 археологических находок с улицы Волхонки. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Возраст археологических предметов насчитывает 300–400 лет. Они готовы к передаче в музейный фонд. Находки обнаружили на территории Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (улица Волхонка, дом 8, строения 7–11)", – говорится в сообщении.

Среди отреставрированных предметов есть старинные украшения, детали гардероба, оружие, посуда и другие предметы быта.

"Реставрация артефактов велась больше года. Специалисты склеивали, покрывали защитными составами. В скором времени все желающие смогут увидеть их на выставках", – рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

К примеру, специалисты нашли сохранившуюся часть узорчатой печати XVII века из цветного металла с изображением дерева и двух мужчин, а также железную шпору и наконечники от стрел того же периода.

Ранее сообщалось, что более 15 тысяч артефактов нашли археологи в Москве за 2020 год. Алексей Емельянов рассказал, что из-за пандемии в прошлом году масштабные раскопки не велись.