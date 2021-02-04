Почти 150 археологических находок передаст музеям Мосгорнаследие

Фото: портал мэра и правительства Москвы
После реставрации в музеи попадут почти 150 археологических находок с улицы Волхонки. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.
"Возраст археологических предметов насчитывает 300–400 лет. Они готовы к передаче в музейный фонд. Находки обнаружили на территории Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (улица Волхонка, дом 8, строения 7–11)", – говорится в сообщении.
Среди отреставрированных предметов есть старинные украшения, детали гардероба, оружие, посуда и другие предметы быта.
"Реставрация артефактов велась больше года. Специалисты склеивали, покрывали защитными составами. В скором времени все желающие смогут увидеть их на выставках", – рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
К примеру, специалисты нашли сохранившуюся часть узорчатой печати XVII века из цветного металла с изображением дерева и двух мужчин, а также железную шпору и наконечники от стрел того же периода.
Ранее сообщалось, что более 15 тысяч артефактов нашли археологи в Москве за 2020 год. Алексей Емельянов рассказал, что из-за пандемии в прошлом году масштабные раскопки не велись.
Археологи обнаружили на территории Кремля новые артефакты
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