Пешеходный переход через МЦД-1 и Дмитровское шоссе начнут строить в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Строительство подземного пешеходного перехода через МЦД-1 и Дмитровское шоссе планируют начать осенью 2021 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

По словам главы ведомства Рафика Загрутдинова, в ближайшее время начнется проектирование. Переход построят в районе дома 29 по Дмитровскому шоссе.

Заявки на участие в аукционе принимают до 21 февраля. Начальная (максимальная) цена контракта – 24,6 миллиона рублей. Работы должны провести в течение 19 месяцев с даты заключения контракта.

Длина подземного пешеходного перехода составит 87 метров, ширина – не менее 4 метров. В переходе предусмотрены три лестничных схода, пандусы, лифты и подъемники, навигация и служебные помещения.

Всего через ж/д пути МЦД-1 до 2023 года будет построено 11 внеуличных пешеходных переходов.

Ранее сообщалось, что в столице появятся пять новых пешеходных переходов через железнодорожные пути. Четыре перехода будут подземными, один – надземный.