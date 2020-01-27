Пять новых пешеходных переходов появятся в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице появятся пять новых пешеходных переходов через железнодорожные пути, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, четыре перехода будут подземными, один – надземный.

"Правительство Москвы под руководством мэра Сергея Собянина утвердило проекты планировки территорий линейных объектов – пешеходных переходов, разработанные специалистами ГАУ "НИ и ПИ Градплан города Москвы", – приводятся в сообщении слова Кузнецова.

Как уточняется, один из переходов пройдет под Дмитровским шоссе, рядом с гостиницей "Молодежная". Второй построят под железнодорожными путями Савеловского направления Московской железной дороги, он соединит Тимирязевский и Бутырский районы города.

Третий подземный пешеходный переход появится в створе улицы Медиков. Он свяжет районы Орехово-Борисово Северное и Царицыно, а четвертый построят в поселке Киевский по просьбам местных жителей, от которых в адрес столичных властей поступило более двух тысяч обращений. Он пройдет под Большим кольцом МЖД.

По словам Кузнецова, все проекты прошли процедуру публичных слушаний и были доработаны с учетом пожеланий местных жителей и депутатов Мосгордумы.

Ранее сообщалось, что пешеходный переход через улицу Наметкина на юго-западе Москвы планируют построить до июля 2020 года. Объект построят в районе улицы Профсоюзной, дома 64, корпуса 2, и дома 68, корпуса 1. Предполагается, что переход оборудуют двумя лестничными сходами с колясочными спусками и двумя лифтами для маломобильных граждан.

Кроме того, на Калужском шоссе открыли шесть новых пешеходных переходов. Они расположены возле поселков Князево, Десна и Заречного, в районе реки Десны, неподалеку от Луговой улицы в поселке Десна и на 34-м километре Калужского шоссе.

