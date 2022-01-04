В трех московских парках открылись инфоцентры

Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

В новогодние праздники в Битцевском лесу, "Кусково" и пойме реки Яузы заработали информационные центры, где можно узнать о предстоящих мероприятиях по реабилитации этих природных территорий, а также оставить свои пожелания и предложения, сообщает пресс-служба департамента капремонта.

Замглавы ведомства Сергей Мельников рассказал, что перед тем, как приступить к работам по сохранению и восстановлению этих территорий, жителей информируют о мероприятиях, которые планируется провести.

"Для удобства горожан в каждом парке установлены специальные информационные павильоны, на базе которых мы проводим открытые встречи и общаемся с жителями. Главная задача павильонов – возможность обсудить на месте предлагаемые концептуальные решения. Любой желающий, во время работы инфоцентров, может прийти и задать интересующие его вопросы и высказать свои предложения и замечания, а если появились новые, то вернуться еще раз", – подчеркнул он.

В лесопарке "Кусково" центральный инфоцентр расположен на улице 3-й Музейной, доме 40, строение 1. В будущем такие павильоны планируется установить еще на Рассветной аллее около железнодорожной станции Кусково и в районе дома 2, строения 30 на улице Юности.

Информационный центр, в котором можно узнать, что планируется сделать на двух участках в пойме реки Яузы, расположен в районе дома 13, корпуса 1 по Северодвинской улице.

На территории "Битцевского леса" сейчас открыты три инфоточки на Чертановской улице, владении 66, корпусе 2, Красного Маяка, доме 22, корпусе 1, а также в Сумском проезде, владении 18.

В ближайшее время установят дополнительные информационные павильоны на Балаклавском проспекте, доме 53а, Севастопольском просвете, доме 95б, Соловьином проезде, доме 2/10 и на улице Поляны.

Все инфоцентры работают ежедневно с 9 до 18 часов. В дальнейшем график могут скорректировать в зависимости от количества посетителей.

В информационных центрах можно ознакомиться с брошюрами, в которых представлены как общее описание запланированных мероприятий, так и отдельно взятых участков с иллюстрациями. Консультанты расскажут каждому о предлагаемых решениях, этапах и сроках проведения работ.

Можно также изучить генеральный план объекта. Всем желающим раздадут буклеты с общим описанием планируемых работ. С помощью специальной формы обратной связи можно оставить свои предложения или замечания.

Ранее сообщалось, что в Парке Горького заработал мобильный туристический информационный центр MoscowInfoСafe, благодаря которому жители и гости столицы могут узнать информацию о достопримечательностях города, праздничных ярмарках и ледовых площадках.

Уточняется, что инфоцентр расположили за аркой главного входа в парке. Он будет доступен для всех граждан до 31 января ежедневно с 11:00 до 21:00.

В центре предоставлена возможность бесплатно взять информационные брошюры и карты, узнать о возможностях цифрового туристического сервиса Russpass. Кроме того, специалист центра расскажет, как спланировать экскурсии по городу и составить персональный маршрут. Также москвичи смогут там воспользоваться зарядкой и Wi-Fi.