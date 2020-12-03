Движение на Фрунзенской набережной перекроют 6 декабря из-за киносъемок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Фрунзенской набережной перекроют утром 6 декабря из-за киносъемок, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

"Перекрытие в связи с проведением киносъемок на Фрунзенской набережной действует 6 декабря с 9:00 до 11:00", – говорится в сообщении.

Участок набережной от улицы Тимура Фрунзе до улицы 1-й Фрунзенской перекроют для транспортных средств на период не более 10 минут.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат на три дня на участке дублера Ленинградского проспекта. Проехать нельзя будет по одной-двум полосам на участке от улицы Маршала Шапошникова до 1-го Боткинского проезда.

Также на участке Хлебного переулка ограничат движение транспорта в связи с проведением работ. Меры продлятся с 30 ноября 2020 года по 25 апреля 2021.

С 14 ноября 2020 года по 31 марта 2022 года на участке улицы Барклая из-за ремонта путепровода перекроют движение.