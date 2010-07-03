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Москва 24

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Город

16:52

Около 90 парковых территорий в Москве планируется благоустроить в 2020 году

город благоустройство парки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Порядка 90 парковых территорий благоустроят в столице в 2020 году, рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, за время реализации программ городского благоустройства в Москве привели в порядок 742 парковые территории по месту жительства. Бирюков также отмечал, что в следующем году работы коснутся пяти вылетных магистралей.

В конце ноября стало известно, что участники проекта "Активный гражданин" оценили результаты благоустройства парков. В голосовании участвовало более 179 тысяч человек.

Они оценивали зеленые зоны, которые обновили с 2017 года. Большинство участников положительно отозвались о проведенном благоустройстве. Лидерами голосования стали парки "Ходынское поле", 850-летия Москвы, "Академический", "Южное Бутово" и парк усадьбы Люблино.

В октябре в городе стартовал краудсорсинг-проект "Мой парк". Он нацелен на то, чтобы собрать пожелания и предложения москвичей по совершенствованию зеленых зон.

Проект предполагает три этапа: "Предлагай", "Обсуждай" и "Оценивай". Для участия в нем нужно зарегистрироваться на платформе crowd.mos.ru либо воспользоваться учетной записью портала mos.ru.

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