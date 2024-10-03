Мероприятия ко Всемирному дню животных пройдут в Московском зоопарке 5 октября

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Мероприятия, посвященные Всемирному дню животных, запланированы в Московском зоопарке 5 октября. В телеграм-канале зоосада рассказывается подробнее о программе.

Этот праздник официально отмечается в РФ 4 октября. Однако зоопарк для удобства посетителей проведет приуроченные к этому событию мероприятия в выходной день.

"В субботу посетителей в 12:00 ждет увлекательная программа, посвященная многообразию и хрупкости животного мира. Гостям подготовили тематическую экскурсию по Старой территории зоопарка", – говорится в публикации.

Желающие также смогут послушать в 14:00 лекцию о журавлях.

Мероприятия будут бесплатными для купивших билет в Московский зоопарк. Требуется предварительная регистрация по номеру 8 (499) 255-57-63.

Директор зоосада Светлана Акулова также рассказала о новшестве, которое ввели для посетителей. Теперь пользователи mos.ru могут наблюдать за обитателями Московского зоопарка в режиме онлайн. Камеры установили в экспозиционной части. Трансляцию ведут из уличных и внутренних вольеров.

Так, например, можно увидеть панд Жуи, Диндин и Катюшу, карликового бегемота Ксюшу, слонов, горилл, капибар и других животных.

