Около 1,2 тыс жителей Люблина переедут в две новостройки по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 1,2 тысячи жителей района Люблино, проживающих в шести старых домах, приступили к переселению по программе реновации, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Горожане переедут в две новостройки, расположенные на улицах Совхозной и Ставропольской. Горожанам предоставят квартиры с готовой улучшенной отделкой. Всего, как отметил вице-мэр, в Люблине по программе реновации расселят 152 дома, в которых проживают около 30 тысяч москвичей.

Помимо новых квартир, горожане также получат комфортную городскую среду рядом с домами. Территорию вокруг зданий озеленили, а для досуга во дворах обустроили детские и спортивные площадки.

По словам главы столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в двух переданных под заселение новостройках суммарно 545 квартир. Также в пешей доступности находятся автобусные остановки, объекты образовательной и социально-бытовой инфраструктуры.

Сейчас жителей домов 5 и 5а на Ставропольской улице переселяют в новостройку, расположенную по этой же улице, но в доме 4/2. В свою очередь, москвичам из четырех домов на проспекте 40 лет Октября, а также улицах Ставропольской и Таганрогской город предложил квартиры в новом доме на Совхозной улице.

Департамент городского имущества уже направил всем горожанам уведомления с предложением новых квартир, уточнил глава ведомства Максим Гаман, добавив, что переселение проходит в два этапа.

Всего этим летом по программе реновации было сдано 14 новостроек, которые суммарно рассчитаны на 3,3 тысячи квартир. Новые дома располагаются в 11 районах в шести округах Москвы.

По четыре из них находятся в СВАО и ВАО, еще по два – в ЮВАО и ЗАО, по одному – в САО и ЮАО. Жильцы переедут в новые квартиры, в которых предусмотрена улучшенная отделка, выполненная по стандартам программы реновации. После передачи новых домов под заселение примерно 6,7 тысячи жителей столицы из 40 старых домов смогут заключить договоры на новые квартиры.