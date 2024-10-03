03 октября, 11:00Город
Около 1,2 тыс жителей Люблина переедут в две новостройки по программе реновации
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около 1,2 тысячи жителей района Люблино, проживающих в шести старых домах, приступили к переселению по программе реновации, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Горожане переедут в две новостройки, расположенные на улицах Совхозной и Ставропольской. Горожанам предоставят квартиры с готовой улучшенной отделкой. Всего, как отметил вице-мэр, в Люблине по программе реновации расселят 152 дома, в которых проживают около 30 тысяч москвичей.
Помимо новых квартир, горожане также получат комфортную городскую среду рядом с домами. Территорию вокруг зданий озеленили, а для досуга во дворах обустроили детские и спортивные площадки.
По словам главы столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в двух переданных под заселение новостройках суммарно 545 квартир. Также в пешей доступности находятся автобусные остановки, объекты образовательной и социально-бытовой инфраструктуры.
Сейчас жителей домов 5 и 5а на Ставропольской улице переселяют в новостройку, расположенную по этой же улице, но в доме 4/2. В свою очередь, москвичам из четырех домов на проспекте 40 лет Октября, а также улицах Ставропольской и Таганрогской город предложил квартиры в новом доме на Совхозной улице.
Департамент городского имущества уже направил всем горожанам уведомления с предложением новых квартир, уточнил глава ведомства Максим Гаман, добавив, что переселение проходит в два этапа.
Всего этим летом по программе реновации было сдано 14 новостроек, которые суммарно рассчитаны на 3,3 тысячи квартир. Новые дома располагаются в 11 районах в шести округах Москвы.
По четыре из них находятся в СВАО и ВАО, еще по два – в ЮВАО и ЗАО, по одному – в САО и ЮАО. Жильцы переедут в новые квартиры, в которых предусмотрена улучшенная отделка, выполненная по стандартам программы реновации. После передачи новых домов под заселение примерно 6,7 тысячи жителей столицы из 40 старых домов смогут заключить договоры на новые квартиры.
Более 6 тыс москвичей получат новое жилье по реновации в октябре