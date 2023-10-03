Информационные стикеры обновили в поездах Московского центрального кольца

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Более 10 тысяч информационных стикеров обновили в поездах Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В 2022 году мы обновили информационные наклейки для пассажиров метро. Они понравились им, так как стали понятнее. В этом году мы адаптировали наклейки для МЦК", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Новые наклейки позволят обеспечить более эффективное информирование пассажиров. Некоторые стикеры содержат напоминания о правилах пользования транспортом, другие – советы и рекомендации.

На обновленных стикерах текст стал короче, а шрифт – крупнее. Картинки сделали более наглядными, а самую важную информацию выделили.

До этого в столице начали тестировать привязку карты москвича к биометрии. Функция позволит не прикладывать пассажирам карты к валидаторам. Участие в тестировании принимали 100 человек.



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