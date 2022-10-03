Эксперт рассказала об обновленном меню в школах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В меню столичных школ с 1 сентября появились блинчики, хлопья, а также различные топпинги, сообщила представитель Роспотребнадзора, ответственная за обеспечение питанием в школе № 2120 Оксана Соловьева.

"На основании отзывов учеников было сформировано новое цикличное меню, которое появилось в школьных столовых с 1 сентября. Вместо молочных каш на завтрак – кукурузные хлопья с молоком, блинчики, оладьи", – отметила она в беседе с "Мослентой".

Также в меню включили различные добавки, среди которых джем, варенье, сгущенное молоко, а также чай или какао на молоке на выбор.

По словам эксперта, школьный обед состоит из супов и салат-бара, который ребенок может собрать из своих любимых ингредиентов. В качестве второго блюда в меню были добавлены наггетсы и томатный соус.

Ранее начальник отдела организации санитарного надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская предложила заменить в российских образовательных организациях импортную продукцию в меню на отечественную.

По мнению эксперта, использование российских продуктов будет способствовать снижению стоимости питания.



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