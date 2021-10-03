В столице пройдет цикл экскурсий по знаковым объектам жилого фонда

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 4 по 10 октября включительно в столице пройдет цикл бесплатных экскурсий по знаковым объектам жилого фонда. Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Его организует Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Культурный проект приурочен к Всемирному дню архитектуры, который в этом году отмечается 4 октября", – говорится в сообщении.

Проводить экскурсии будет победитель конкурса "Лучший гид Москвы" Георгий Макеев. Он будет ждать всех желающих в 10:00 около знаменитого Дома со львами по адресу: Ермолаевский переулок, дом 9.

Чтобы принять участие не требуется предварительная запись. Гости смогут услышать истории о жителях Первопрестольной, научиться отличать модерн от неоклассики и узнают секреты московских нетуристических улочек.

Ранее на портале "Узнай Москву" появился маршрут по ВДНХ для детей. Прогулка включает в себя арку главного входа, павильон "Центральный", фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок", монумент "Рабочий и колхозница" и другие объекты.