Инженер Кучмин: переход на коммунальный электротранспорт поспособствует развитию города

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В стране появляются и испытываются первые отечественные экземпляры коммунальной техники на электротяге. Также решается острый вопрос производства собственных электродвигателей и современных аккумуляторных батарей, отметил инженер-изобретатель, член Общественного совета при Минтрансе России Алексей Кучмин.

"Калининградский "Автодор" на днях анонсировал выпуск электромоторов не только для своих нужд, но и для других компаний, а в Новой Москве, в селе Красная Пахра строится огромная гигафабрика. Проектная мощность составит 50 тысяч батарей в год. Благодаря реализации этих, а также менее масштабных проектов в России и в Москве в частности обязательно должны появиться свои надежные машины для коммунальных служб, от которых зависит не только чистота и безопасность наших улиц, но и экологическая обстановка и комфорт жителей", – рассказал Кучмин.

По его словам, в условиях повышенного шума мегаполиса полноценный отдых в тишине становится бесценным. Один из вариантов снизить уровень шума – использование коммунальной техники с электрическим приводом.

"Переход на коммунальный электротранспорт будет способствовать устойчивому городскому развитию. В частности, позволит сократить выбросы углекислого газа и улучшить экологическую ситуацию в городе, а также снизить расходы на техобслуживание транспортных средств. А возможная локализация высокотехнологичного производства электрической коммунальной техники в Москве позволит создать современные рабочие места для жителей столицы", – подчеркнул Кучмин.

Между тем московские производители принимают активное участие в развитии безопасного, комфортного, технологичного и экологичного столичного транспорта, выпуская различные комплектующие и устройства.

На сегодняшний день около 760 производств изготавливают электронику и приборы для автомобилей, грузовой техники, поездов и прочих транспортных средств, а также дорожной инфраструктуры.