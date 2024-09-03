Волонтер Раззакова поучаствовала в открытии фотовыставки в ЮЗАО на тему помощи бойцам СВО

Фото: телеграм-канал "Вместе с Раззаковой"

Руководитель волонтерского центра "Доброе место. ЮЗАО" Екатерина Раззакова приняла участие в открытии фотовыставки, посвященной бойцам, командирам СВО, волонтерам и жителям новых регионов России, сообщает Агентство "Москва".

"Это настоящая летопись героических будней СВО и связанных с ней событий. Здесь и Донецк, и Луганск, и Мариуполь. На снимках – эмоции людей, их реальная жизнь. Это выставка про храбрость, отвагу, силу духа и чувство долга. Волонтеры помогают детям, нуждающимся семьям, пенсионерам, не боясь никаких преград", – сказала Раззакова.

Фотовыставка находится под открытым небом, в сквере на Нахимовском проспекте, рядом со станцией метро "Профсоюзная". Авторы фотографий – волонтеры из команды "ЮЗАО Помогает", которая уже два года доставляет грузы с гуманитарной помощью и в зону СВО, и в города Новороссии, помогая налаживать мирный быт.

За это время совершено более 80 гуманитарных выездов, проделан путь в 200 тысяч километров, доставлено более 200 тонн полезных грузов. В фокусе всех фоторабот – реальные люди и события. По словам Раззаковой, сейчас волонтеры ЮЗАО активно помогают Курской области.

В августе штаб "Москва помогает" отправил уже четыре машины гуманитарного груза – почти 600 коробок с помощью, к отправке готовится пятая машина. При этом акции по сбору гумпомощи находят живой отклик у простых жителей ЮЗАО.

Ранее в Солнцеве состоялся мастер-класс под названием "Креатив и ораторское искусство" – очередное мероприятие проекта "Кадровый резерв", который курирует руководитель проектных направлений Российского фонда мира Мария Воропаева.

Слушателями стали парни и девушки из Солнцева, Ново-Переделкина и Внукова, которым рассказали об основах ораторского искусства, поиске в себе творческого начинания, умению грамотно расставлять приоритеты и презентовать себя на публике.

