Музыкант Родион Газманов рассказал о сквере имени Покрышкина

Фото: Катерина Демчуг

В новом общественном пространстве, сквере имени трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина, прошло первое мероприятие – торжество, приуроченное ко Дню знаний. В нем принял участие член общественного совета ЗАО Родион Газманов.

Он подвел итоги конкурса рисунков, посвященных летчику-асу. Также Газманов особо отметил заслугу жителей, благодаря активности и настойчивости которых, инициатива создать сквер в короткое время была воплощена в жизнь.

"Много людей сегодня собралось в сквере имени Покрышкина. Это говорит о том, что этот проект очень важен для людей, а новое пространство нужно и будет очень востребовано. Уверен, у сквера имени героического летчика Александра Покрышкина есть потенциал стать точкой притяжения людей. Здесь будут проводить мероприятия, приуроченные ко Дню Победы и другим датам и праздникам", – сказал Газманов.

Напомним, идея создать сквер и присвоить ему имя героического летчика Александра Покрышкина принадлежит жителям района Тропарево-Никулино. Чтобы воплотить инициативу в жизнь потребовалось чуть более трех месяцев. Заручившись поддержкой Общественного совета ЗАО, членом которого является Газманов, активисты смогли привлечь к своему проекту общественное внимание.

В поддержку создания сквера удалось собрать более трех сотен подписей. Далее их передали в префектуру Западного округа Москвы, которая одобрила идею. Сейчас решается вопрос и с присвоением официального названия этой локации – сквер имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации Александра Покрышкина. Профильная городская межведомственная комиссия эту инициативу уже поддержала.

Благоустройство на завершающей стадии: здесь делают удобные пешеходные дорожки, устанавливают лавочки и другие элементы парковой инфраструктуры, проводят озеленение – специалисты высаживают розы, гортензии, барбарис и чубушник.

До этого Газманов также принял участие в открытии нового пространства молодежного центра "Галактика". Новый филиал расширил возможности людей получать дополнительное образование в своем районе.

Около года назад центр "Галактика" получил в собственность дополнительное пространство, где провели масштабный ремонт. Сейчас здесь есть все необходимое, чтобы проводить занятия танцами и йогой, также в центре будут готовить детей к школе, запустят занятия по изобразительному искусству.