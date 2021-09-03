Движение на двух участках улицы Ильинки перекроют 6 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение ограничат на двух участках улицы Ильинки в понедельник, 6 сентября. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Проезд будет закрыт на участке улицы Ильинки – от Новой до Красной площади и в проезде от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 по Красной площади.

По информации ведомства, данная мера связана с проведением торжественного мероприятия.

Ранее в Дептрансе сообщили об ограничениях движения в столичном районе Зюзино. В связи со строительством Большой кольцевой линии метро с 31 августа по 30 декабря закрыто движение на участках улицы Каховки.