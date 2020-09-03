В Новой Третьяковке покажут цикл фильмов о повседневной жизни москвичей в 1970-х годах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Новой Третьяковке с 10 сентября по 11 октября 2020 года покажут цикл фильмов о повседневной жизни москвичей в 1970-х годах, сообщили в пресс-службе галереи.

"Совместно с телеканалом Москва 24 галерея представит серию специальных показов фильмов Владимира Раевского из цикла "Семидесятые". Гости узнают о дефицитных продуктах, стоимости джинс, о страхах соотечественников далекого и недалекого прошлого", – говорится в сообщении.

Также после просмотра будут обсуждаться отдельные явления, характерные для эпохи застоя.

Ранее сообщалось, что в столице завершился Московский кинофестиваль "Будем жить" – стартовая площадка для молодых кинематографистов.

За неделю фильмы показали на крупнейших площадках города. В этом году в конкурсную программу вошли более 30 картин.