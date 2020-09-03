Почти 36 миллионов баллов горожане потратили на благотворительность

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Новый этап программы "Миллион призов" стартовал для жителей районов Марьино и Бабушкинский. Помимо бонусов и скидок, горожане могут использовать выигранные баллы для оплаты городских сервисов, а также направить их на благотворительность. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

К 31 августа жители столицы пожертвовали на благотворительность почти 36 миллионов баллов, полученных по программе. Один балл равен одному рублю. Средства перечислили в 13 благотворительных фондов, которые оказывают поддержку маломобильным людям, пациентам с редкими заболеваниями и помощь бездомным животным.

В материале говорится, что чаще всего баллы направляют благотворительной организации "Справедливая помощь доктора Лизы". К 31 августа туда было направлено более 7,9 тысячи сертификатов на тысячу баллов. Их общая сумма эквивалентна почти восьми миллионам рублей.

На втором месте – фонд помощи бездомным животным "Котодетки". Он собрал более 6,9 миллиона рублей. В фонд помощи бездомным животным "Ника" направлено более трех миллионов рублей.

Присоединиться к программе "Миллион призов" в сентябре смогут жители районов Марьино и Бабушкинского, где состоятся выборы депутатов муниципальных округов.

Принять участие смогут как оставившие голос на избирательных участках (или на дому), так и участники электронного голосования. При голосовании офлайн избиратель получит сертификат с уникальным номером. Для того чтобы стать участником розыгрыша, номер из сертификата надо направить в СМС-сообщении на номер 7377.

Планируется, что 12 и 14 сентября методом случайного отбора определят победителей. Тем, кто станет победителем, предоставят специальные баллы. В дальнейшем их можно будет обменять на поощрения.

Первый розыгрыш пройдет в городе 12 сентября в 22:00. Так, на сайте программы "Миллион призов" есть свыше 220 различных поощрений.