Новый водопровод в ТиНАО закончат строить в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Водопровод протяженностью 15 километров планируется построить между Калужским и Варшавским шоссе. Закончить постройку и ввести объект в эксплуатацию планируют в 2022 году, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Строительство данного объекта в значительной мере обеспечит реализацию комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры ТиНАО", – заявил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, благодаря новому водопроводу получится обеспечить качественной питьевой водой тысячи жителей Троицкого и Новомосковского административных округов. Известно, что данный объект есть в адресной инвестиционной программе столицы.

При этом ожидается реконструкция трех существующих водозаборных сооружений. В результате увеличится их мощность. С момента появления ТиНАО были реконструированы 22 водозаборных узла.

В 2020 году работы идут на водозаборном узле "Радужный". Уточняется, что закончить реконструкцию 35 водозаборных сооружений ТиНАО, находящихся в аренде Мосводоканала, намерены до 2025 года.

Ранее говорилось, что коллекторы в столице оборудуют инновационной системой мониторинга. Петр Бирюков отметил, что в рамках эксперимента новую систему протестировали в коллекторах Зеленограда.