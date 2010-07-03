Посетители ВДНХ попробовали 80-килограммовый торт

Фото: пресс-служба ВДНХ

Посетителей ВДНХ угостили тортом весом 80 килограмм в виде карты ВДНХ и гигантским рожком с мороженым, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу выставки.

Дегустация прошла в новом павильоне "Лаборатория мороженого", который открылся 3 августа в отремонтированном строении №417. Торт в длину составил 160 сантиметров, в ширину – 135 сантиметров, в высоту – 10 сантиметров.

Сладкая "карта ВДНХ" состояла из пяти кластеров, которым соответствовали пять сортов мороженого: миндально-фисташковое с жареным миндалем, "клубничное отличное" с ягодами, "волшебные леденцы", пралине с карамельной прослойкой и орехами пекан и сорт "ВДНХ" с шоколадными конфетами, созданный к 75-летию выставки.

Из специального сорта изготовили торт-мороженое, также весом 80 килограмм – в виде рожка. В самой широкой части его диаметр составил 80 сантиметров. Также был выпущен специальный торт "Выставочный" в форме ромба и длиной 20 сантиметров.

Посетители могли поучаствовать в викторине по истории мороженого и мастер-классах по изготовлению десертов, а также посмотреть фокусы и шоу мыльных пузырей.

Юбилейные мероприятия на ВДНХ посетили уже 700 тысяч человек. При этом за первые два дня празднования Выставка приняла более 400 тысяч гостей.