Строительство путепровода через МЦК на территории ЗИЛ закончат в августе-сентябре

3 августа, 12:51
Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
На территории бывшей промышленной зоны ЗИЛ движение по путепроводу через железнодорожные пути Московского центрального кольца откроют в августе-сентябре, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, заканчивается строительство первого этапа улично-дорожной сети. Хуснуллин выразил мнение, что за август – начало сентября откроют путепровод через МЦК.
Благодаря этому, как отметил Хуснуллин, северная и южная территория ЗИЛа будут соединены.
"Станции МЦК и станция метро "Технопарк" между собой не были соединены, и мы в последние два года строили дороги. В ближайшие месяцы мы заканчиваем эти дороги, и будет прямая связь от Третьего транспортного кольца до проспекта Андропова и связь между станцией "Технопарк" и станцией МЦК "ЗИЛ", – цитирует Хуснуллина Агентство "Москва".
Ранее сообщалось, что до конца года планируется начать работы по продлению Симоновской набережной до территории бывшей промзоны ЗИЛ.
Кроме того, 31 июля президиум правительства Москвы присвоил наименования 11 улицам и проектируемым проездам, которые образовались в ходе комплексной застройки территории промышленной зоны.
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