Новым улицам на ЗИЛе присвоили наименования

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Президиум правительства Москвы принял постановление о присвоении наименований 11 улицам и проектируемым проездам, которые образовались в ходе комплексной застройки территории промышленной зоны ЗИЛ. Постановление приняли 31 июля.
Проектируемому проезду № 7022 присвоено наименование – улица Петра Кончаловского, в память об одном из основателей объединения "Бубновый валет" – художнике Петре Петровиче Кончаловском.
Безымянному проезду, который начинается от проектируемого проезда № 7023 и является 1-м параллельным проездом проектируемому проезду № 7022, присвоено наименование – улица Ильи Чашника. Так улицу назвали в честь одного из учеников Казимира Малевича.
В память об одном из учеников Малевича – художнике и дизайнере Николае Михайловиче Суетине назвали улицу, которая начинается от проектируемого проезда № 7023 и является 2-м параллельным проездом проектируемому проезду № 7022. Теперь это улица Суетина.
Улицей Ларионова назвали безымянный проезд, который начинается от проектируемого проезда № 7023 и является 3-м параллельным проездом проектируемому проезду № 7022. Проезд получил наименование в память об одном из основоположников русского авангарда – художнике Михаиле Федоровиче Ларионове.
Безымянный проезд, который начинается от проектируемого проезда № 7023 и является 4-м параллельным проездом проектируемому проезду № 7022, получил название – улица Александра Богомазова. В память о представителе русского авангарда – художнике Александре Константиновиче Богомазове.
В память об организаторе отечественного автопрома, директоре Московского автомобильного завода (ЗИЛ) на протяжении 25 лет Иване Алексеевиче Лихачеве название присвоено участку проектируемого проезда № 4965 от набережной Марка Шагала до улицы Мустая Карима. Теперь этот участок называется проспект Лихачева.
Бульваром Павла Филонова назвали безымянный проезд , который начинается около пересечения проектируемого проезда № 4062 с бульваром Братьев Весниных и до его пересечения с безымянным проездом, который является 1-м параллельным проездом проектируемому проезду № 7023. Павел Николаевич Филонов – художник, один из лидеров русского авангарда.
В память о художнике Роберте Рафаиловиче Фальке, соединившем в своем творчестве русский модерн и авангард, безымянному проезду, который начинается от проектируемого проезда № 4965 и является 2-м параллельным проездом проектируемому проезду № 7023, присвоено название – улица Роберта Фалька.
Зиловским бульваром теперь называется участок проектируемого проезда № 7018, который начинается от проектируемого проезда № 4065. Этот участок назвали в честь самого автозавода.
В память об основателях автомобильного завода АМО (ЗИЛ) Сергее Павловиче Рябушинском и Степане Павловиче Рябушинском проектируемому проезду № 7020 присвоено наименование – улица Братьев Рябушинских.
Президиум, также принял решение продлить набережную Маршала Шагала за счет проектируемого проезда № 7023 и участка проектируемого проезда № 4062 от улицы Лисицкого до проектируемого проезда № 7023.
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