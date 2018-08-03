Работы по продлению Симоновской набережной до ЗИЛа начнут в этом году

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Работы по продлению Симоновской набережной до территории бывшей промзоны ЗИЛ планируют начать до конца года. Об этом сообщил заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Буквально до конца года выйдем уже в активную стройку", – цитирует Хуснуллина Агентство "Москва". Заммэра пообещал продлить до ЗИЛа Симоновскую и Крутицкую набережные Москвы-реки.

Хуснуллин также уточнил, что путепровод через МЦК на территории ЗИЛа построят к августу–сентябрю 2018 года.

Кроме того, 31 июля президиум правительства Москвы присвоил наименования 11 улицам и проектируемым проездам, которые образовались в ходе комплексной застройки территории промзоны.