Разрешенную скорость на Варшавском шоссе за пределами МКАД повысят до 80 км/ч

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Разрешенную скорость на Варшавском шоссе за пределами Московской кольцевой автомобильной дороги повысят с 60 до 80 километров в час. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает Агентство "Москва".
До этого с таким обращением выступали автомобилисты.
"Мы давно думали над этим, и получилось так, во время краудсорсингового проекта много автомобилистов обратилось к нам по этому вопросу, и мы решили реализовать эту идею", – объяснил Ликсутов.
В июне столичный департамент транспорта сообщил о сборе предложений по совершенствованию транспортной системы города. Прием заявок окончился 1 июля. В общей сложности горожане подали 2 052 заявки.
Ранее говорилось, что разметку на участках Третьего транспортного кольца изменят до конца года. Уменьшение числа полос движения будет произведено в районе улицы Тестовская, 2-го Красногвардейского и Шмитовского проездов.
Кроме того, допустимую скорость на ЦКАД могут увеличить до 150 километров в час. Об этом сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих.
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