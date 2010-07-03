Фотолаборатория агентства Magnum открылась в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три художника из Франции, Великобритании и США стали участниками второго летнего этапа экспериментальной фотолаборатории Magnum Live Lab/19.

Как сообщила куратор проекта Нина Гомиашвили на пресс-брифинге, фотографы Георгий Пинхасов, Марк Пауэр и Алекс Уэбб в течение двух недель будут фотографировать на улицах Москвы.

Отснятый материал будет печататься и обсуждаться в музее архитектуры имени А. В. Щусева, передает ТАСС.

"Это открытая лаборатория, поэтому любой человек сможет прийти сюда совершенно бесплатно", – сказала Гомиашвили.

Первый этап работы фотолаборатории прошел в столице в конце января – феврале 2019 года. Итоговые работы можно увидеть в музее до 1 сентября.

В парке "Зарядье" 17 августа откроют выставку победителей и финалистов фотоконкурса "Планета Москва – 2019". Она будет приурочена ко Всемирному дню фотографии.