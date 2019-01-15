Четыре места в Москве, где всегда идут прекрасные фотовыставки

Лучшие кадры со страниц глянца, великий Боуи, а также колдуны и трубочисты – в московских арт-пространствах, специализирующихся на фотографии, много чего запланировано на ближайшее время.

Мультимедиа Арт Музей

Фото: предоставлено организаторами/Эллиотт Эрвитт США, Калифорния. 1956 Elliott Erwitt/ MAGNUM PHOTOS/ Still Art Foundation

Вот уже больше 20 лет МАММ держится на энтузиазме Ольге Свибловой, которая в 1996 году в здании на Остоженке основала первый в стране государственный музей фотографии. Кроме фотовыставок, здесь регулярно показывают современное искусство, в том числе привозных западных звезд. Обязательная программа музея – регулярные ретроспективы классиков фотографии из колоссальных собственных архивов. Флагманский проект – биеннале фотографии, которая в четные годы выглядит как "Фотобиеннале", а в нечетные – как "Мода и стиль в фотографии".

Соответственно, этой весной стоит ждать очередной фестиваль, нацеленный на моду. А до 24 февраля в МАММ продолжается выставка одного частного российского собрания – "Коллекция Still Art. Избранное" со вчерашними и сегодняшними шедеврами фотоглянца. Для знатоков и эстетов – ретроспектива Василия Улитина, яркого представителя русского пикториализма, направления начала ХХ века, в котором фотографы еще старались подражать живописи (до 27 января).

Остоженка, 16

Взрослый билет – 500 рублей, льготный – 50-250, дошкольники – бесплатно

Центр фотографии имени братьев Люмьер

Фото: предоставлено организаторами/Стив Шапиро. Дэвид Боуи. Каббала. Лос-Анджелес, 1974 © Steve Schapiro, courtesy of Fahey/Klein Gallery, Los Angeles

Возможно, самое популярное арт-пространство на территории бывшей кондитерской фабрики "Красный Октябрь": кроме выставочных залов, здесь также есть галерея коллекционной фотографии, книжный магазин, библиотека, кафе. Специализируется в основном на работах мастеров ХХ века и привозит современных авторов, популярных на Западе.



До конца марта в центре проходит экспозиция "Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю" – британская рок-легенда глазами американского фотографа-документалиста Стива Шапиро. Еще одна примечательная выставка – "Пионеры американского модернизма. Эзра Столлер", посвященная одному из самых известных архитектурных фотографов прошлого столетия (до 9 февраля).

Болотная набережная, 3, строение 1

Взрослый билет – 400 рублей (в выходные – 500 рублей), льготный – 250, дети до семи лет – бесплатно

Галерея классической фотографии

Большое двухэтажное пространство, где показывают как классиков, так и современных фотографов, причем в отличие от предыдущих мест в нашей подборке, не только грандов, но и довольно широкий круг мастеров разного калибра. Кроме того, работает музей техники с фотоаппаратами разных стран и эпох и большой коллекцией объективов.

До конца февраля здесь выставлены причудливые зарисовки из жизни жителей самых отдаленных уголков планеты от Алекса Перрэ – восходящей звезды французской фотографии. В феврале же покажут "Зимние сказки" венгерско-русского фотографа Андраша Фекете – портреты принцесс, колдунов, трубочистов и прочих персонажей народных праздников.

Саввинская набережная, 23, строение 1

Взрослый билет – 300 рублей, льготный – 150-200, семейный (до семи человек, включая двух взрослых и детей до 18 лет) – 500 рублей, дети до 12 лет – бесплатно

Фотоцентр

Фото: facebook.com/fototsentr.nagogolevskom/Борис Ярославцев. Актриса Юлия Борисова в гримерной театра Вахтангова. 1956 год

Фотоцентр существует на Гоголевском бульваре еще с советских времен, его главная сфера интересов – фотожурналистика во всех видах. Так что, если вы любите репортажную фотографию – кадры из "горячих" точек, портреты, городские зарисовки, а также встречи с корифеями жанра – вам сюда.

До 3 февраля работает выставка из архивов "Московской правды" за 100 лет ее существования. Юлия Борисова в роли Турандот в гримерке театра Вахтангова, Фидель Кастро на празднике русской зимы, болельщики ЧМ-2018 – город, каким он был в прошлом и стал сейчас.

Гоголевский бульвар, 8

Бесплатно, нужна регистрация

Максим Тувим