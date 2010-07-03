Каток появится в столичном Гостином Дворе в дни форума "Мой район"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичном Гостином Дворе в дни проведения городского форума "Мой район" появится каток. Об этом рассказала директор форума Ирина Гордина-Невмержицкая на пресс-конференции.

По ее словам, таким образом организаторы стремятся сделать мероприятие интересным для людей всех возрастов, передает РИА Новости.

Городской форум "Мой район" впервые пройдет в столице в Гостином Дворе с 4 по 6 июля в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) в парке "Зарядье".

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На форуме "Мой район" состоятся различные обсуждения, которые будут направлены на развитие сервисов, помогающих сделать жизнь в столице более комфортной.

Ранее сообщалось, что не менее семи тысяч участников из 33 стран ожидаются в деловой программе МУФ. Приезд в Москву уже подтвердили 113 иностранных спикеров.

Московский урбанистический форум проводится с 2011 года. В этом году мероприятие пройдет с 4 по 7 июля, его главная тема – "Качество жизни, проекты меняющие города".