Прокуратура выявила нецелевое использование бюджета в ФГБУ "Канал имени Москвы"

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Выявлен факт нецелевого использования бюджетных средств в ФГБУ "Канал имени Москвы". Об этом сообщает пресс-служба столичной межрегиональной транспортной прокуратуры.

Нарушения были выявлены в актах о приемке выполненных работ, которые должны были быть реализованы в рамках заключенных с ФГБУ "Канал имени Москвы" госконтрактов.

По данным ведомства, подрядчик воспользовался коэффициентом перерасчета при упрощенной системе налогообложения, который не был предусмотрен аукционной документацией, сметой и законом.

В результате подрядчик незаконно присвоил себе компенсацию расходов на уплату налога на добавленную стоимость на сумму свыше 3 миллионов рублей. В связи с этим суд привлек ФГБУ "Канал имени Москвы" к административной ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств и назначил штраф в размере 142 тысяч рублей.

Решение суда пока еще не имеет законной силы.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура выявила, что авиакомпания "Победа" незаконно сокращала габариты ручной клади до 4 сантиметров. Это не позволяло провозить пассажирам некоторые вещи, в том числе портплед, устройство для переноса ребенка, складное кресло-коляску и многое другое.

В свою очередь, авиакомпания заявила, что не накладывает ограничений на ручную кладь, к габаритам которой по закону нельзя предъявлять требования. Перевозчик отметил, что пассажиры выбирают между двумя способами провоза ручной клади. При этом вариант, предусматривающий 4 сантиметра, используют единицы.

